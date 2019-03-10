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В Эфиопии разбился пассажирский самолёт: на борту было более 150 человек

10 марта 2019 12:11
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Новости Эфиопии. В Эфиопии потерпел крушение пассажирский самолет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сообщается о многочисленных жертвах, однако точное количество погибших пока неизвестно.

В Эфиопии разбился пассажирский самолёт: на борту было более 150 человек-1

На момент катастрофы на борту «Боинга» находились около 150 пассажиров и 8 членов экипажа.

Воздушное судно исчезло с радаров буквально через несколько минут после вылета. К тому моменту он успел подняться на высоту более 2,5 километров. На месте крушения ведутся поисково-спасательные работы.

В Эфиопии разбился пассажирский самолёт: на борту было более 150 человек-4

В Эфиопии разбился пассажирский самолёт: на борту было более 150 человек-6

В Эфиопии разбился пассажирский самолёт: на борту было более 150 человек-8

# Авиакатастрофа # Фотофакт

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