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SpaceX запустила новый спутник связи для сверхскоростного интернета в Азии

17 декабря 2019 08:37
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Новости США. SpaceX запустила новый спутник связи для сверхскоростного интернета в Азии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Корабль стартовал с мыса Канаверал в штате Флорида.

SpaceX запустила новый спутник связи для сверхскоростного интернета в Азии-1

Спутник весит почти 7 тонн. Теперь его будут использовать операторы связи в Японии и Сингапуре. Зона действия аппарата охватит также Дальний Восток России.

Отметим, это уже не первый подобный запуск Falcon 9. В середине ноября ракета-носитель вывела на орбиту 60 спутников, которые предназначались для создания глобальной сети передачи интернет-трафика.

SpaceX запустила новый спутник связи для сверхскоростного интернета в Азии-4

# Космос # Фотофакт

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