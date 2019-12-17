Новости США. SpaceX запустила новый спутник связи для сверхскоростного интернета в Азии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Корабль стартовал с мыса Канаверал в штате Флорида.

Спутник весит почти 7 тонн. Теперь его будут использовать операторы связи в Японии и Сингапуре. Зона действия аппарата охватит также Дальний Восток России.

Отметим, это уже не первый подобный запуск Falcon 9. В середине ноября ракета-носитель вывела на орбиту 60 спутников, которые предназначались для создания глобальной сети передачи интернет-трафика.