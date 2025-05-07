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В Ватикане выбирают нового Папу Римского

07 мая 2025 16:50
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Событие, которого с нетерпением ждут почти полтора миллиарда католиков во всем мире. В Ватикане собрался конклав, на котором выбирают нового Папу Римского, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Ватикане выбирают нового Папу Римского-2

Дым от сожженных бюллетеней, который покажется из трубы Сикстинской капеллы, ознаменует результат конклава. Черный – голосование продолжится, белый – новый Папа избран. Конклав может длиться от нескольких часов до недель. С начала XX века они проходили два или три дня.

В Ватикане выбирают нового Папу Римского-4

Криспиан Балмер, главный корреспондент Reuters по политике:
Процесс голосования проходит по строгой процедуре, продиктованной церковным законом. Каждый кардинал пишет свой выбор на бумаге. Затем один за другим они подходят к алтарю и обращаются к Иисусу с просьбой стать свидетелем их выбора. После кардиналы опускают сложенные бюллетени в урну. Далее листки вскрываются выбранными наугад тремя кардиналами-экспертами. Они зачитывают имена кардиналов. Повторные бюллетени скрепляются ниткой, а затем подсчитываются и сжигаются.

Сейчас в Ватикане приняты беспрецедентные меры безопасности. Связь и интернет приглушены, ведь кардиналы не имеют права контактировать с внешним миром до тех пор, пока не будет названо имя нового главы Римско-католической церкви. 

# Религия # Папа Римский

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