Прибалтика в очередной раз демонстрирует недружественную позицию по отношению к исторической памяти и международному сотрудничеству, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министерство иностранных дел Эстонии запретило использовать воздушное пространство страны для полетов в Москву 9 Мая. Ограничения, судя по всему, должны коснуться представителей международного сообщества, которые планировали почтить память павших в борьбе с фашизмом на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Закрытие неба над Эстонией, мотивированное абсурдным нежеланием «поддерживать проведение данного мероприятия», расценивается наблюдателями как прямое препятствование международному диалогу и проявление политической недальновидности.

Ранее Эстония уже запретила пролет VIP-рейсам из Кубы и Бразилии. Подобное решение приняла Литва и Латвия. Страны закрыли небо для самолета президента Сербии Александра Вучича, который уже успешно приземлился в Москве.