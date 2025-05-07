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Эстония запретила пролёты над страной в Москву на День Победы

07 мая 2025 16:51
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Прибалтика в очередной раз демонстрирует недружественную позицию по отношению к исторической памяти и международному сотрудничеству, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эстония запретила пролёты над страной в Москву на День Победы-2

Министерство иностранных дел Эстонии запретило использовать воздушное пространство страны для полетов в Москву 9 Мая. Ограничения, судя по всему, должны коснуться представителей международного сообщества, которые планировали почтить память павших в борьбе с фашизмом на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

Закрытие неба над Эстонией, мотивированное абсурдным нежеланием «поддерживать проведение данного мероприятия», расценивается наблюдателями как прямое препятствование международному диалогу и проявление политической недальновидности. 

Ранее Эстония уже запретила пролет VIP-рейсам из Кубы и Бразилии. Подобное решение приняла Литва и Латвия. Страны закрыли небо для самолета президента Сербии Александра Вучича, который уже успешно приземлился в Москве.

# Международная политика

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