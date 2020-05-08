Прогноз Всемирной туристской организации: число туристов в мире может снизиться на 70 %

Новости мира. Всемирная туристская организация прогнозирует падение международного туризма на 70 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эксперты говорят, что это приведет к потере в среднем 1 триллиона выручки и поставит под угрозу 120 миллионов рабочих мест.

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Уже летом туризм в некоторых странах начнет восстанавливаться. Грузия будет принимать иностранных путешественников уже с 1 июля. При этом с 15 июня в стране станут доступны сервисы внутреннего туризма, а еще через две недели начнут принимать международных визитеров. Для этого будут созданы безопасные коридоры на сухопутных границах с соседними странами.