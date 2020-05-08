Реализация плана ООН по борьбе с коронавирусом в развивающихся странах потребует 6,7 млрд долларов

Новости мира. Глобальный план ООН по борьбе с коронавирусом потребует 6,7 миллиарда долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. Глобальный план ООН по борьбе с коронавирусом потребует 6,7 миллиарда долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
При этом наиболее серьезные последствия ожидаются в самых бедных странах со слабо развитой системой здравоохранения. По этой причине решено увеличить сумму и подключить точечную помощь, в том числе продовольственную, таким государствам, как Зимбабве, Мозамбик, Пакистан, Филиппины.
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Там местные жители уже столкнулись с падением доходов, сокращением рабочих мест, колоссальной нехваткой продовольствия и ростом цен. Агентства ООН планируют запустить авиамаршруты в Африку, Азию и Латинскую Америку для доставки не только работников гуманитарной миссии, но и лекарств, продовольствия, медицинских и дезинфицирующих средств.