Реализация плана ООН по борьбе с коронавирусом в развивающихся странах потребует 6,7 млрд долларов

Новости мира. Глобальный план ООН по борьбе с коронавирусом потребует 6,7 миллиарда долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом наиболее серьезные последствия ожидаются в самых бедных странах со слабо развитой системой здравоохранения. По этой причине решено увеличить сумму и подключить точечную помощь, в том числе продовольственную, таким государствам, как Зимбабве, Мозамбик, Пакистан, Филиппины. Белорусские медики смогут быстрее получать результаты тестов на коронавирус