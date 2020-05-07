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В Австралии пострадавших от пожаров коал возвращают в дикую природу

07 мая 2020 13:44
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Новости Австралии. В Австралии после лесных пожаров, бушевавших в 2019 году, из ветеринарных клиник в дикую природу возвращаются коалы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Австралии пострадавших от пожаров коал возвращают в дикую природу-1

Жертвами стихии, начавшейся осенью 2019-го, стали более миллиарда животных. Сильнее всего пострадали коалы, погибли около 10 тысяч особей. Многих животных ветеринары лечили от тяжелых ожогов и обезвоживания. Сейчас же лесные жители полностью восстановились и готовы вернуться к обычной жизни.    

# Дикие животные # Фотофакт

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