В Мексике 11 заключённых совершили побег из тюрьмы

Новости Мексики. В Мексике заключенные совершили массовый побег, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

11 осужденным удалось покинуть тюрьму после столкновения с охранниками. Стражам правопорядка пришлось применить огнестрельное оружие. Сведений о пострадавших среди сотрудников тюрьмы или заключенных не поступало.