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В Мексике 11 заключённых совершили побег из тюрьмы

07 мая 2020 13:31
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Новости Мексики. В Мексике заключенные совершили массовый побег, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Мексике 11 заключённых совершили побег из тюрьмы-1

11 осужденным удалось покинуть тюрьму после столкновения с охранниками. Стражам правопорядка пришлось применить огнестрельное оружие. Сведений о пострадавших среди сотрудников тюрьмы или заключенных не поступало.

В Мексике 11 заключённых совершили побег из тюрьмы-4

Напомним, в начале 2020 года в этом же исправительном учреждении конфликт между группами заключенных привел к гибели 16 человек. 

# Побег # Фотофакт

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