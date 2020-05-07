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«Делать фетиш из самоизоляции – это безумие». В мире продолжают ослаблять карантинные меры

07 мая 2020 13:26
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Новости мира. Страны Европы продолжают ослаблять карантинные меры в связи с распространением коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Делать фетиш из самоизоляции – это безумие». В мире продолжают ослаблять карантинные меры-1

В Сербии прекращается действие режима ЧС и отменяется комендантский час. Пожилые граждане, которым раньше запрещалось покидать свои дома, снова получают свободу передвижения. Восстанавливается работа детских садов. Открылись парки. С 8 мая могут начать работать торговые центры, а с 18-го рекомендуется восстановить авиаперевозки.

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«Делать фетиш из самоизоляции – это безумие». В мире продолжают ослаблять карантинные меры-4

Тем временем Германия приступила ко второму этапу смягчения карантина. Он предполагает разрешение занятий массовым и профессиональным спортом на чистом воздухе и открытие всех магазинов. Некоторые футбольные клубы уже во второй половине мая возобновят проведение матчей, однако игры будут проходить без зрителей.

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«Делать фетиш из самоизоляции – это безумие». В мире продолжают ослаблять карантинные меры-7

В разных странах все чаще звучат высказывания, что самоизоляция – вовсе не панацея от пандемии. У данной меры есть масса негативных последствий. Так, депутат Госдумы России Геннадий Онищенко заявил, что превращать самоизоляцию в фетиш это безумие.   

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«Делать фетиш из самоизоляции – это безумие». В мире продолжают ослаблять карантинные меры-10

Геннадий Онищенко, депутат Государственной Думы России:
Делать фетиш из самоизоляции это безумие, всю планету остановить нельзя. Если все остановить, не нужны ни профессиональные медицинские службы, ни наука. Тогда можно действовать по принципу: раз есть инфекция давайте спрячемся. Но, поймите, это самый безумно дорогой вариант, который только можно придумать. Им никогда никто не пользовался, даже в библейские времена.  

«Делать фетиш из самоизоляции – это безумие». В мире продолжают ослаблять карантинные меры-13

Тем временем все регионы Китая понизили уровень эпидемиологической опасности. Это значит, что в стране начинается постепенное восстановление производства, экономической деятельности и возвращения к нормальной жизни.

# Коронавирус # Геннадий Онищенко # Фотофакт

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