«Делать фетиш из самоизоляции – это безумие». В мире продолжают ослаблять карантинные меры

Новости мира. Страны Европы продолжают ослаблять карантинные меры в связи с распространением коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Сербии прекращается действие режима ЧС и отменяется комендантский час. Пожилые граждане, которым раньше запрещалось покидать свои дома, снова получают свободу передвижения. Восстанавливается работа детских садов. Открылись парки. С 8 мая могут начать работать торговые центры, а с 18-го рекомендуется восстановить авиаперевозки. 7 мая. Опубликована новая статистика по коронавирусу в Беларуси

Тем временем Германия приступила ко второму этапу смягчения карантина. Он предполагает разрешение занятий массовым и профессиональным спортом на чистом воздухе и открытие всех магазинов. Некоторые футбольные клубы уже во второй половине мая возобновят проведение матчей, однако игры будут проходить без зрителей. Оператор СТВ о лечении от коронавируса: «Выходить нам из бокса нельзя. Категорически»

В разных странах все чаще звучат высказывания, что самоизоляция – вовсе не панацея от пандемии. У данной меры есть масса негативных последствий. Так, депутат Госдумы России Геннадий Онищенко заявил, что превращать самоизоляцию в фетиш – это безумие. Трамп: в США прекращает работу рабочая группа по борьбе с коронавирусом

Геннадий Онищенко, депутат Государственной Думы России:

Делать фетиш из самоизоляции – это безумие, всю планету остановить нельзя. Если все остановить, не нужны ни профессиональные медицинские службы, ни наука. Тогда можно действовать по принципу: раз есть инфекция – давайте спрячемся. Но, поймите, это самый безумно дорогой вариант, который только можно придумать. Им никогда никто не пользовался, даже в библейские времена.