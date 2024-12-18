Если придерживаться точки зрения британской газеты, то должностные лица стран Альянса, выносящие решение о передаче вооружения «бандеровской Украине» и участвующие в гибридной или обычной войне против РФ, также могут и должны быть рассмотрены в качестве военной цели, отметил Медведев.

Политик подчеркнул, что эти официальные лица всегда имеют пособников, которые также «отныне законная военная цель». В их число попадают и «паршивые шакалы из The Times, которые трусливо спрятались за редакционной статьей. Стало быть, это все руководство издания. Логично? Вполне!», – отметил замглавы Совбеза РФ.