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Медведев: по логике The Times чиновники НАТО – законная военная цель для России

18 декабря 2024 12:05
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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал публикацию издания The Times, где убийство генерал-лейтенанта Игоря Кириллова называется «законным актом», пишет ТАСС.

Медведев: по логике The Times чиновники НАТО – законная военная цель для России-1

Фото: Pinterest

Если придерживаться точки зрения британской газеты, то должностные лица стран Альянса, выносящие решение о передаче вооружения «бандеровской Украине» и участвующие в гибридной или обычной войне против РФ, также могут и должны быть рассмотрены в качестве военной цели, отметил Медведев.

Политик подчеркнул, что эти официальные лица всегда имеют пособников, которые также «отныне законная военная цель». В их число попадают и «паршивые шакалы из The Times, которые трусливо спрятались за редакционной статьей. Стало быть, это все руководство издания. Логично? Вполне!», – отметил замглавы Совбеза РФ.

# Международная политика # Дмитрий Медведев # Игорь Кириллов

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