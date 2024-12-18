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Honda и Nissan могут стать одним брендом – идут переговоры о слиянии

18 декабря 2024 11:04
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Японские компании Honda Motor и Nissan Motor запустили предварительные переговоры о слиянии, пишет ТАСС со ссылкой на газету Finacial Times.

Honda и Nissan могут стать одним брендом – идут переговоры о слиянии-1

Фото: Pinterest

Издание сообщает, что причина рассмотрения вопроса объединения заключается в росте конкуренции с китайским автопромом, а также с ошибочными прогнозами касательно потребительского спроса на электромобили.

Если слияние произойдет, то в мировую отрасль войдет гигант с активами в 52 млрд долларов США, который займет третье место в мировом рейтинге после Toyota и Volkswagen. Это будет способствовать привлечению инвестиций для конкуренции с Tesla и китайской маркой BYD.

FT уточняет, что такое объединение повлияет на Mitsubishi Motors, где Nissan владеет почти 27%. При объединении трех брендов возможен выпуск почти 8 млн автомобилей в день.

# Международная политика

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