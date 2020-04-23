Прямой эфир

Продажи на рынке упали на 55 %: европейские автопроизводители уже возобновляют работу

23 апреля 2020 19:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости мира. Европейские автопроизводители постепенно возобновляют работу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Продажи на рынке упали на 55 %: европейские автопроизводители уже возобновляют работу-1

Спустя месяц простоя из-за карантина открылся завод компании Renault. Вернулись на работу и сотрудники Dacia. При этом производственный процесс происходит в условиях повышенных мер безопасности.

Ситуация с коронавирусом в мире. Что происходит в Китае, Бельгии и Вьетнаме

Продажи на рынке упали на 55 %: европейские автопроизводители уже возобновляют работу-4

Так, в Италии работники завода Ferrari ежедневно проходят медицинский осмотр. А на предприятии Toyota во Франции установили защитные барьеры на рабочих местах.

В Италии вторые сутки фиксируют рекордное число выздоровевших после коронавируса

Продажи на рынке упали на 55 %: европейские автопроизводители уже возобновляют работу-7

Отметим, из-за пандемии коронавируса продажи на европейском авторынке в прошлом месяце упали на 55 %. Уволены или переведены на сокращенный график работы не менее 1 миллиона человек.

# Коронавирус # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Ситуация с коронавирусом в мире. Что происходит в Китае, Бельгии и Вьетнаме
23 апреля 2020 18:53

Ситуация с коронавирусом в мире. Что происходит в Китае, Бельгии и Вьетнаме

В Испании уже в июне могут открыть пляжи
23 апреля 2020 15:01

В Испании уже в июне могут открыть пляжи

В Германии одобрили проведение клинических испытаний вакцины против коронавируса
23 апреля 2020 14:56

В Германии одобрили проведение клинических испытаний вакцины против коронавируса