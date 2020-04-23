Продажи на рынке упали на 55 %: европейские автопроизводители уже возобновляют работу

Новости мира. Европейские автопроизводители постепенно возобновляют работу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спустя месяц простоя из-за карантина открылся завод компании Renault. Вернулись на работу и сотрудники Dacia. При этом производственный процесс происходит в условиях повышенных мер безопасности. Ситуация с коронавирусом в мире. Что происходит в Китае, Бельгии и Вьетнаме

Так, в Италии работники завода Ferrari ежедневно проходят медицинский осмотр. А на предприятии Toyota во Франции установили защитные барьеры на рабочих местах. В Италии вторые сутки фиксируют рекордное число выздоровевших после коронавируса