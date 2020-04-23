В Германии одобрили проведение клинических испытаний вакцины против коронавируса

Новости Германии. В Германии одобрили проведение клинических испытаний вакцины против COVID-19. Использовать ее на добровольцах будут в несколько этапов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На первом будут привиты 200 здоровых человек в возрасте от 18 до 55 лет. На втором вакцинируют другую группу людей. Участие в программе примут люди из группы риска по тяжести течения COVID-19.

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Испытания препаратов сейчас ведутся в нескольких странах. 22 апреля о начале тестирования вакцины на людях заявила Британия. В Китае этот процесс был запущен еще в середине марта.