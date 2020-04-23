В Италии вторые сутки фиксируют рекордное число выздоровевших после коронавируса

Новости Италии. За 22 апреля из больниц Италии выписались без малого 3 тысячи человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Общее число выздоровевших в стране – 54,5 тысячи.

США на два месяца остановили иммиграцию из-за распространения коронавируса Положительная динамика наблюдается и во Вьетнаме. Здесь за неделю не выявили ни одного случая заражения коронавирусом. В связи с улучшением эпидемиологической обстановки власти приняли решение о частичном снятии ограничений.