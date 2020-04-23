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В Италии вторые сутки фиксируют рекордное число выздоровевших после коронавируса

23 апреля 2020 12:31
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Новости Италии. За 22 апреля из больниц Италии выписались без малого 3 тысячи человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Общее число выздоровевших в стране – 54,5 тысячи.

В Италии вторые сутки фиксируют рекордное число выздоровевших после коронавируса-1

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Положительная динамика наблюдается и во Вьетнаме. Здесь за неделю не выявили ни одного случая заражения коронавирусом. В связи с улучшением эпидемиологической обстановки власти приняли решение о частичном снятии ограничений.

В Италии вторые сутки фиксируют рекордное число выздоровевших после коронавируса-4

С этого дня местным авиакомпаниям разрешено возобновить полеты внутри страны. Также постепенно начнут открываться предприятия, торговые и развлекательные объекты.

В Италии вторые сутки фиксируют рекордное число выздоровевших после коронавируса-7

# Коронавирус # Фотофакт

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