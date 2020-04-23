В Испании уже в июне могут открыть пляжи

Новости Испании. Испанские пляжи могут открыться в середине июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Многие курорты не согласны с прогнозом властей, согласно которому туристическая отрасль вернется к привычной работе лишь к концу 2020 года. Сотрудники отелей готовы принимать клиентов, даже если среди них будут лишь местные жители.

В Германии одобрили проведение клинических испытаний вакцины против коронавируса

Одной из главных задач станет дистанцирование людей на пляжах, а значит, потребуется установить специальные барьеры и ограждения.