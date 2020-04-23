Ситуация с коронавирусом в мире. Что происходит в Китае, Бельгии и Вьетнаме

Новости мира. География стран, которые приняли решение смягчить карантинные ограничения, стремительно расширяется, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в бельгийском регионе Фландрия с 15 мая начнут работать школы. Ученики смогут ходить на занятия несколько дней в неделю. Ожидается, что уже 24 апреля будет принято решение об общей стратегии выхода страны из карантина. Открытие торговых и деловых центров Дубая и Абу-Даби пройдёт в четыре этапа

Между тем в Италии фиксируют рекордное число тех, кто излечился от коронавируса. Об улучшении эпидемиологической обстановки сообщают и во Вьетнаме. За семь дней в стране не выявили ни одного случая заражения. Местным авиакомпаниям разрешили возобновить внутренние полеты. В ближайшее время откроются предприятия, торговые и развлекательные объекты. В Германии одобрили проведение клинических испытаний вакцины против коронавируса