Прямой эфир

Ситуация с коронавирусом в мире. Что происходит в Китае, Бельгии и Вьетнаме

23 апреля 2020 18:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости мира. География стран, которые приняли решение смягчить карантинные ограничения, стремительно расширяется, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ситуация с коронавирусом в мире. Что происходит в Китае, Бельгии и Вьетнаме-1

Так, в бельгийском регионе Фландрия с 15 мая начнут работать школы. Ученики смогут ходить на занятия несколько дней в неделю. Ожидается, что уже 24 апреля будет принято решение об общей стратегии выхода страны из карантина.

Открытие торговых и деловых центров Дубая и Абу-Даби пройдёт в четыре этапа

Ситуация с коронавирусом в мире. Что происходит в Китае, Бельгии и Вьетнаме-4

Между тем в Италии фиксируют рекордное число тех, кто излечился от коронавируса. Об улучшении эпидемиологической обстановки сообщают и во Вьетнаме. За семь дней в стране не выявили ни одного случая заражения. Местным авиакомпаниям разрешили возобновить внутренние полеты. В ближайшее время откроются предприятия, торговые и развлекательные объекты.

В Германии одобрили проведение клинических испытаний вакцины против коронавируса

Ситуация с коронавирусом в мире. Что происходит в Китае, Бельгии и Вьетнаме-7

Положительная динамика наблюдается в Китае. Больше недели здесь нет летальных исходов из-за коронавируса. Число новых случаев заражения с каждым днем снижается. Выздоровели уже свыше 93 % инфицированных.

# Коронавирус # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Испании уже в июне могут открыть пляжи
23 апреля 2020 15:01

В Испании уже в июне могут открыть пляжи

В Германии одобрили проведение клинических испытаний вакцины против коронавируса
23 апреля 2020 14:56

В Германии одобрили проведение клинических испытаний вакцины против коронавируса

В Польше горит крупный национальный парк
23 апреля 2020 12:57

В Польше горит крупный национальный парк