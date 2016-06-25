Стрельба в Марселе: двое погибли, за жизнь 14-летней девочки борются медики

Новости Франции. В Марселе неизвестные открыли стрельбу. Погибли двое мужчин. За жизнь 14-летней девочки борются медики. Она получила серьезные ранения.

Вооруженные автоматами люди открыли огонь по припаркованному автомобилю, в салоне которого находились мужчины и подросток. После чего преступники скрылись с места происшествия. Личности погибших и пострадавшей, а также причины произошедшего устанавливаются.

Известно, что инцидент произошел вскоре после полуночи в северной части города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.