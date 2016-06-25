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Стрельба в Марселе: двое погибли, за жизнь 14-летней девочки борются медики

25 июня 2016 13:44
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Новости Франции. В Марселе неизвестные открыли стрельбу. Погибли двое мужчин. За жизнь 14-летней девочки борются медики. Она получила серьезные ранения.

Вооруженные автоматами люди открыли огонь по припаркованному автомобилю, в салоне которого находились мужчины и подросток. После чего преступники скрылись с места происшествия. Личности погибших и пострадавшей, а также причины произошедшего устанавливаются.

Известно, что инцидент произошел вскоре после полуночи в северной части города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Нападение

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