Принудительная депортация. Литва выдворила в Беларусь несколько групп мигрантов

Новости Литвы. Преступный литовский режим и переход красной черты. В ночь с 2 на 3 августа литовская сторона принудительно выдворила в нашу страну несколько групп мигрантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Творить беззаконие пограничникам помогали военная полиция и кинологи с собаками.

Екатерина Забенько, СТВ:

В доказательство – вот эти кадры.