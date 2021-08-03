Принудительная депортация. Литва выдворила в Беларусь несколько групп мигрантов

Новости Литвы. Преступный литовский режим и переход красной черты. В ночь с 2 на 3 августа литовская сторона принудительно выдворила в нашу страну несколько групп мигрантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Творить беззаконие пограничникам помогали военная полиция и кинологи с собаками.
Екатерина Забенько, СТВ:
В доказательство – вот эти кадры.
Мигранты показывают свои тела и следы от побоев. К слову, принуждение к депортации не отрицают и сами власти Литвы. Эту информацию подтвердил заместитель министра внутренних дел Литвы Арнольдас Абрамавичюс, заявив, что «применение силы против мигрантов на границе будет зависеть от их поведения. И пограничники могут использовать все необходимые меры, чтобы остановить нелегальную миграцию». Вот она – демократичная Европа во всей красе. Видимо, издеваться над людьми там в порядке вещей.
В Литве заявили о переполненности нелегалами погранзастав на границе с Беларусью. Подробнее здесь.