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Пожары в Турции. Белорусские спасатели выполнили около 300 сливов воды на очаги возгораний

02 августа 2021 10:46
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Новости Беларуси. Не первый год белорусы помогают справляться с катастрофическим бедствием в Турции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В настоящее время из-за пожаров там сотни пострадавших, есть даже погибшие.

Посольство Беларуси рекомендует сейчас воздержаться от посещения курортных регионов. Подробнее здесь.

Пожары в Турции. Белорусские спасатели выполнили около 300 сливов воды на очаги возгораний-1

Наши спасатели помогают справляться турецким коллегам с бедой. К работе привлекли два вертолета Ми-8 и 13 сотрудников МЧС. Уже проведено порядка 300 сливов воды на очаги пожаров, перевезено 80 местных спасателей в труднодоступные районы возгораний. Сейчас, к слову, прорабатывается и вопрос о предоставлении Турции дополнительного борта – Ми-26Т. Наша сторона ждет запроса.

Александр Лукашенко принял с докладом главу МЧС. Подробнее здесь.

# Пожар # Фотофакт

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