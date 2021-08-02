Пожары в Турции. Белорусские спасатели выполнили около 300 сливов воды на очаги возгораний

Новости Беларуси. Не первый год белорусы помогают справляться с катастрофическим бедствием в Турции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В настоящее время из-за пожаров там сотни пострадавших, есть даже погибшие.
Посольство Беларуси рекомендует сейчас воздержаться от посещения курортных регионов. Подробнее здесь.
Наши спасатели помогают справляться турецким коллегам с бедой. К работе привлекли два вертолета Ми-8 и 13 сотрудников МЧС. Уже проведено порядка 300 сливов воды на очаги пожаров, перевезено 80 местных спасателей в труднодоступные районы возгораний. Сейчас, к слову, прорабатывается и вопрос о предоставлении Турции дополнительного борта – Ми-26Т. Наша сторона ждет запроса.
Александр Лукашенко принял с докладом главу МЧС. Подробнее здесь.