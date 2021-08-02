Пожары в Турции. Белорусские спасатели выполнили около 300 сливов воды на очаги возгораний

Новости Беларуси. Не первый год белорусы помогают справляться с катастрофическим бедствием в Турции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В настоящее время из-за пожаров там сотни пострадавших, есть даже погибшие.

Посольство Беларуси рекомендует сейчас воздержаться от посещения курортных регионов. Подробнее здесь.