Новости Германии. В Германии тысячи людей протестуют против саммита «Большой семерки», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В руках людей – транспаранты с надписями «Сопротивляйтесь коалиции «Большой семерки» и «Спасите климат».

Ко всему они еще и выкрикивали лозунги, чтобы помешать лидерам семи стран провести заседание в центре Мюнхена, так как, по мнению многих протестующих, коалиция не смогла решить проблемы, связанные с изменением климата и голодом в мире.

Наоборот, вместо этого «Большая семерка» только усилила глобальный хаос и привела к региональным конфликтам.

Сама «Большая семерка» является основной проблемой. Она принимает политику глобальной экспансии, проводит военные операции и контролирует глобальный рынок. Это основные источники мировых и гражданских войн.