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«Принимает политику глобальной экспансии». Против саммита «Большой семёрки» протестуют тысячи людей в Германии

26 июня 2022 08:54
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Новости Германии. В Германии тысячи людей протестуют против саммита «Большой семерки», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В руках людей – транспаранты с надписями «Сопротивляйтесь коалиции «Большой семерки» и «Спасите климат».

«Принимает политику глобальной экспансии». Против саммита «Большой семёрки» протестуют тысячи людей в Германии-1

Ко всему они еще и выкрикивали лозунги, чтобы помешать лидерам семи стран провести заседание в центре Мюнхена, так как, по мнению многих протестующих, коалиция не смогла решить проблемы, связанные с изменением климата и голодом в мире.

«Принимает политику глобальной экспансии». Против саммита «Большой семёрки» протестуют тысячи людей в Германии-4

Наоборот, вместо этого «Большая семерка» только усилила глобальный хаос и привела к региональным конфликтам.

«Принимает политику глобальной экспансии». Против саммита «Большой семёрки» протестуют тысячи людей в Германии-7

Сама «Большая семерка» является основной проблемой. Она принимает политику глобальной экспансии, проводит военные операции и контролирует глобальный рынок. Это основные источники мировых и гражданских войн.

«Принимает политику глобальной экспансии». Против саммита «Большой семёрки» протестуют тысячи людей в Германии-10

Добавим, что в ближайшие три дня в повестке лидеров стран «Большой семерки» обсуждение ряда вопросов: украинский конфликт, изменение климата, энергетический и продовольственный кризис, а также восстановление мировой экономики.

# Акции протеста # Лена Мельницкая # Новости Германии # Фотофакт

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