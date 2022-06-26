Гражданин Норвегии с иранским происхождением. Что известно о стрелявшем в ночном клубе в Осло?

Новости Норвегии. В Норвегии уровень террористической угрозы подняли до чрезвычайного. В Осло продолжается расследование стрельбы в ночном клубе в ночь на 25 июня, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сообщается, преступник является гражданином Норвегии с иранским происхождением. Стрелок был известен правоохранительным органам еще с 2015 года. Для подозреваемого присущи радикальные исламистские взгляды, поэтому полиция рассматривает произошедшее как теракт.