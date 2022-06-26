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Гражданин Норвегии с иранским происхождением. Что известно о стрелявшем в ночном клубе в Осло?

26 июня 2022 07:22
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Новости Норвегии. В Норвегии уровень террористической угрозы подняли до чрезвычайного. В Осло продолжается расследование стрельбы в ночном клубе в ночь на 25 июня, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гражданин Норвегии с иранским происхождением. Что известно о стрелявшем в ночном клубе в Осло?-1

Как сообщается, преступник является гражданином Норвегии с иранским происхождением. Стрелок был известен правоохранительным органам еще с 2015 года. Для подозреваемого присущи радикальные исламистские взгляды, поэтому полиция рассматривает произошедшее как теракт.

Гражданин Норвегии с иранским происхождением. Что известно о стрелявшем в ночном клубе в Осло?-4

Напомним, 25 июня мужчина устроил стрельбу в ночном клубе в центре норвежской столицы. Два человека были убиты. Еще около 20 ранены. 10 из них в тяжелом состоянии. В отношении преступника заведено уголовное дело сразу по нескольким статьям.

Подробности того, что произошло в ночном клубе Осло, читайте здесь.

# Стрельба # Новости Норвегии # Фотофакт

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