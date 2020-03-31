Принц Гарри и Меган Маркл опубликовали прощальный пост в соцсетях

Новости Великобритании. Меган Маркл и принц Гарри попрощались с поклонниками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 31 марта, герцоги Сассекские официально перестали быть членами монаршей семьи.

Супруги больше не будут выполнять королевские обязанности, однако сохранят за собой титулы герцога и герцогини. В связи с этим событием на странице знаменитой пары в соцсетях появился прощальный пост. Меган и Гарри поблагодарили своих подписчиков за поддержку и вдохновение, а также призвали каждого в это непростое время заботиться о себе и друг о друге.

Напомним, о решении сложить с себя монаршие обязанности супруги заявили 8 января. Сейчас они обустраиваются в особняке престижного района Лос-Анджелеса.