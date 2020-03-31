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Мощный взрыв прогремел на трубопроводе, по которому доставляется газ из Ирана в Турцию

31 марта 2020 12:13
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Мощный взрыв прогремел на трубопроводе, доставляющем газ из Ирана в Турцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел практически на границе.

Мощный взрыв прогремел на трубопроводе, по которому доставляется газ из Ирана в Турцию-1

Огненный столб поднялся на высоту 40 метров. По предварительной информации, в результате ЧП никто не пострадал.

Подача газа по всей ветке полностью остановлена. На месте происшествия работают специалисты.

Мощный взрыв прогремел на трубопроводе, по которому доставляется газ из Ирана в Турцию-4

# Взрыв # Фотофакт

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