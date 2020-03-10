Принц Гарри и Меган Маркл в последний раз поучаствовали в публичном мероприятии в статусе членов королевской семьи

Новости Великобритании. Принц Гарри и его супруга Меган Маркл в последний раз поучаствовали в публичном мероприятии в качестве членов королевской семьи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Великобритании. Принц Гарри и его супруга Меган Маркл в последний раз поучаствовали в публичном мероприятии в качестве членов королевской семьи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Герцоги Сассекские, которые несколько месяцев назад отказались от титулов, посетили службу в Вестминстерском аббатстве по случаю дня Содружества наций.
По традиции, королева Елизавета II прибыла на мероприятие последней. Ее сопровождали принц Чарльз и его жена Камилла. Также службу посетил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Напомним, 8 января принц Гарри и Меган Маркл заявили о решении сложить с себя монаршие обязанности. Официально всех королевских привилегий они лишатся 31 марта.