Принц Гарри и Меган Маркл в последний раз поучаствовали в публичном мероприятии в статусе членов королевской семьи

Новости Великобритании. Принц Гарри и его супруга Меган Маркл в последний раз поучаствовали в публичном мероприятии в качестве членов королевской семьи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Герцоги Сассекские, которые несколько месяцев назад отказались от титулов, посетили службу в Вестминстерском аббатстве по случаю дня Содружества наций.

По традиции, королева Елизавета II прибыла на мероприятие последней. Ее сопровождали принц Чарльз и его жена Камилла. Также службу посетил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.