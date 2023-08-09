«Приходится отказываться от заказов». Художники из Ирака начали работать по ночам из-за невыносимой жары

Новости Ирака. Жара внесла коррективы в планы уличных художников Ирака. Температура воздуха в отдельных регионах страны достигает 53 градусов по Цельсию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такой аномалии не выдерживают ни люди, ни краски. Поэтому теперь художники работают по ночам и с другими материалами. Которые более устойчивы к высоким температурам.

Ахмед Магед, художник:

Живопись – это наш источник дохода. Я зарабатываю этим на жизнь. Но мне приходится отказываться от заказов, потому что я не могу работать при таких высоких температурах.