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«Приходится отказываться от заказов». Художники из Ирака начали работать по ночам из-за невыносимой жары

09 августа 2023 09:07
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Новости Ирака. Жара внесла коррективы в планы уличных художников Ирака. Температура воздуха в отдельных регионах страны достигает 53 градусов по Цельсию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такой аномалии не выдерживают ни люди, ни краски. Поэтому теперь художники работают по ночам и с другими материалами. Которые более устойчивы к высоким температурам.

«Приходится отказываться от заказов». Художники из Ирака начали работать по ночам из-за невыносимой жары-1

Ахмед Магед, художник:
Живопись – это наш источник дохода. Я зарабатываю этим на жизнь. Но мне приходится отказываться от заказов, потому что я не могу работать при таких высоких температурах.

«Приходится отказываться от заказов». Художники из Ирака начали работать по ночам из-за невыносимой жары-4

Лунного света для работы недостаточно, поэтому художники используют искусственное освещение. Но это мелочи, когда занимаешься любимым делом, говорят художники. По данным ООН, Ирак – одна из наиболее уязвимых стран, если говорить о климатическом кризисе.

# Погода # Новости Ирака # Фотофакт

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