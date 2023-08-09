В британском зоопарке родился детёныш пустынной зебры

Новости Великобритании. Британский зоопарк принимает поздравления. Там на свет появился детеныш пустынной зебры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их еще называют зебрами Греви. Вид находится под угрозой исчезновения, говорят ученые. А потому рождение малыша – особый подарок для сотрудников.

Радостные новости пришли из парка Уипснейд. Он располагается недалеко от Лондона. Так что Зинаби – так назвали малыша – почти столичный житель. Кстати, имя с эфиопского переводится как капля дождя. Почему именно так решили назвать жеребца, в зоопарке не рассказали. Зато там выразили надежду на рост популяции пустынной зебры. В дикой природе их осталось около двух тысяч.