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Житель Туниса создаёт скульптуры из металлолома

09 августа 2023 09:05
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Новости Туниса. Повседневная жизнь Туниса нашла отражение в работах местного мастера. Зухайр Эль Бахри создает скульптуры из металлолома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Трудится в своей небольшой мастерской. Она – отдельный мир, признается мастер. И уточняет, мир, наполненный различными историями и событиями.

Житель Туниса создаёт скульптуры из металлолома-1

Зухайр Эль Бахри, скульптор:
У меня нет друзей, но я сосуществую с людьми. Все эти скульптуры рассказывают истории – радостные или грустные – но все они принадлежат людям, и эти истории остаются и живут со мной.

Житель Туниса создаёт скульптуры из металлолома-4

На первый взгляд работа Зухайра кажется сидячей. На самом деле, ему приходится много ходить. Но это не просто прогулки, а поиски металлолома. Его скульптор берет прямо с улиц. Мастер надеется, что созданные им произведения искусства получат признания и за пределами Туниса. Ведь сейчас для местного жителя скульптуры и есть основной доход.

# Скульптура # Фотофакт

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