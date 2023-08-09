Житель Туниса создаёт скульптуры из металлолома

Новости Туниса. Повседневная жизнь Туниса нашла отражение в работах местного мастера. Зухайр Эль Бахри создает скульптуры из металлолома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Трудится в своей небольшой мастерской. Она – отдельный мир, признается мастер. И уточняет, мир, наполненный различными историями и событиями.

Зухайр Эль Бахри, скульптор:

У меня нет друзей, но я сосуществую с людьми. Все эти скульптуры рассказывают истории – радостные или грустные – но все они принадлежат людям, и эти истории остаются и живут со мной.