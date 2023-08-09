Житель Туниса создаёт скульптуры из металлолома
Новости Туниса. Повседневная жизнь Туниса нашла отражение в работах местного мастера. Зухайр Эль Бахри создает скульптуры из металлолома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Трудится в своей небольшой мастерской. Она – отдельный мир, признается мастер. И уточняет, мир, наполненный различными историями и событиями.
Зухайр Эль Бахри, скульптор:
У меня нет друзей, но я сосуществую с людьми. Все эти скульптуры рассказывают истории – радостные или грустные – но все они принадлежат людям, и эти истории остаются и живут со мной.
На первый взгляд работа Зухайра кажется сидячей. На самом деле, ему приходится много ходить. Но это не просто прогулки, а поиски металлолома. Его скульптор берет прямо с улиц. Мастер надеется, что созданные им произведения искусства получат признания и за пределами Туниса. Ведь сейчас для местного жителя скульптуры и есть основной доход.