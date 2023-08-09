Латвия привлечёт армию и полицию к охране границы с Беларусью

Латвия усиливает охрану границы с Беларусью. Об этом заявило правительство страны. Новый режим вводится с 11 августа в трех районах и Даугавпилсе и пока будет действовать полгода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как заявили в кабмине, решение принято для того, чтобы обеспечить неприкосновенность латвийских рубежей и пресечь попытки их незаконного пересечения. Теперь согласно приказу к охране границы с нашей страной привлекут еще армию и полицию. Им дано право без разрешения входить в дома местных жителей в поисках нелегалов. Ранее об усилении границы с Беларусью заявили Литва и Польша.