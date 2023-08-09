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Латвия привлечёт армию и полицию к охране границы с Беларусью

09 августа 2023 09:06
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Латвия усиливает охрану границы с Беларусью. Об этом заявило правительство страны. Новый режим вводится с 11 августа в трех районах и Даугавпилсе и пока будет действовать полгода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Латвия привлечёт армию и полицию к охране границы с Беларусью-1

Как заявили в кабмине, решение принято для того, чтобы обеспечить неприкосновенность латвийских рубежей и пресечь попытки их незаконного пересечения. Теперь согласно приказу к охране границы с нашей страной привлекут еще армию и полицию. Им дано право без разрешения входить в дома местных жителей в поисках нелегалов. Ранее об усилении границы с Беларусью заявили Литва и Польша.

# Граница # Фотофакт

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