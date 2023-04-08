Президент Зеленский назвал возврат Крыма безальтернативным вариантом для достижения мира

Захват Крыма – это единственный вариант, при котором возможно достижение порядка в мире. Об этом заявил украинский президент Зеленский, приводит его слова РИА Новости.

По его словам, это безальтернативный сценарий, если говорить о возможности достижения порядка в мире, основанного на конвенциях и Уставе Организации Объединенных Наций.

Как ранее сообщалось в СМИ, Киев готовит серьезную наступательную операцию по захвату Крыма. По заявлениям представителей украинских властей, она может начаться уже в ближайшие недели. О скором контрнаступлении ВСУ сообщил в пятницу, 7 апреля, госсекретарь Штатов Блинкен. Он отметил, что Америка на стороне Киева в его усилиях, но от прямого ответа, будет ли США оказывать поддержку Украине в силовом захвате, уклонился, отметив, что ответственность за такие решения лежит на Украине.

Украинские и западные военные аналитики анонсируют, что одним из направлений удара со стороны ВСУ в ближайшем времени станет Запорожская область. Она является точкой выхода к побережью Азовского моря с целью разрезать сухопутный коридор в Крым. Руководитель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в свою очередь заявил, что план приазовского наступления Украины разработан США и Британией. Он также сообщил, что перед наступательной операцией со стороны ВСУ запланированы удары управляемыми снарядами и боевыми дронами по объектам инфраструктуры.