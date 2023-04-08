Прямой эфир

Президент Зеленский назвал возврат Крыма безальтернативным вариантом для достижения мира

08 апреля 2023 08:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Захват Крыма – это единственный вариант, при котором возможно достижение порядка в мире. Об этом заявил украинский президент Зеленский, приводит его слова РИА Новости. 

По его словам, это безальтернативный сценарий, если говорить о возможности достижения порядка в мире, основанного на конвенциях и Уставе Организации Объединенных Наций.

Как ранее сообщалось в СМИ, Киев готовит серьезную наступательную операцию по захвату Крыма. По заявлениям представителей украинских властей, она может начаться уже в ближайшие недели. О скором контрнаступлении ВСУ сообщил в пятницу, 7 апреля, госсекретарь Штатов Блинкен. Он отметил, что Америка на стороне Киева в его усилиях, но от прямого ответа, будет ли США оказывать поддержку Украине в силовом захвате, уклонился, отметив, что ответственность за такие решения лежит на Украине. 

Украинские и западные военные аналитики анонсируют, что одним из направлений удара со стороны ВСУ в ближайшем времени станет Запорожская область. Она является точкой выхода к побережью Азовского моря с целью разрезать сухопутный коридор в Крым. Руководитель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в свою очередь заявил, что план приазовского наступления Украины разработан США и Британией. Он также сообщил, что перед наступательной операцией со стороны ВСУ запланированы удары управляемыми снарядами и боевыми дронами по объектам инфраструктуры.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
СМИ сообщают об утечке новой партии секретных документов США по Украине и КНР
08 апреля 2023 08:14

СМИ сообщают об утечке новой партии секретных документов США по Украине и КНР

ЕС буквально завален дешёвым зерном из Украины. В Польше и Румынии на улицы вышли возмущённые жители
08 апреля 2023 08:04

ЕС буквально завален дешёвым зерном из Украины. В Польше и Румынии на улицы вышли возмущённые жители

В Тель-Авиве автомобиль наехал на группу людей, после чего водитель открыл стрельбу. Есть погибший и раненые
08 апреля 2023 07:48

В Тель-Авиве автомобиль наехал на группу людей, после чего водитель открыл стрельбу. Есть погибший и раненые