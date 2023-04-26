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Пригожин: наступление ВСУ скорее всего начнётся после 2 мая

26 апреля 2023 12:22
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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин высказал мнение, что украинские вооруженные силы намерены перейти в наступление после второго мая, когда пройдут дожди и обсохнет земля, пишет ТАСС.

Пригожин допускает, что ВСУ могут начать контрнаступление 9 мая, но уверенности в этом нет, сообщается в Telegram-канале его пресс-службы. При этом он добавил, что украинские военные подготовлены к наступательной операции и могут предпринять попытки «срезать» фланги. 

О возможности скорого контрнаступления ВСУ в СМИ говорят уже несколько месяцев. До этого Министерство иностранных дел России заявило, что открытое обсуждение Западом темы контрудара Украины указывает на его непосредственное вмешательство в конфликт.

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# Международная политика # Евгений Пригожин

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