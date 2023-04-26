Истребители НАТО обнаружили три самолёта РФ над Балтийским морем

Российские военные самолеты Су-27 и Ил-20 были опознаны без сигнала обнаружения в международном воздушном пространстве над Балтийским морем, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение в Twitter Военно-воздушных сил Германии.

Для идентификации были задействованы истребители Eurofighter Германии и Великобритании. Ранее уже была информация о российском самолете Ил-20, который летел в Калининградской области без транспондера и плана полета в международном воздушном пространстве.

В Министерстве обороны России многократно утверждали, что выполнение полетов самолетами военной авиации проводится в соответствии с требованиями международных правил использования аэропространства.