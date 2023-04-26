Комбриг «Азова» заявил о намерении захватывать города РФ для давления на Москву

Комбриг «Азова» Кротевич анонсировал участие подразделений в наступательной операции ВСУ с применением тактики захвата малых населенных пунктов России с целью давления на Кремль. Такую информацию приводит РИА Новости со ссылкой на The Washington Post.

По словам авторов публикации, Киев расценивает «Азов» как одну из шести наступательных бригад. Сообщается, что после боевых потерь подразделение планирует набрать в свои ряды 6,5 тыс. новых солдат.

Ранее в СМИ появилась информация, что украинский лидер Зеленский определил 10 кураторов контрнаступательной операции. Они будут решать вопросы по части вооружения и оснащения штурмовых бригад ВСУ.