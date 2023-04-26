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В США мужчина с кирпичом хотел ограбить банк, но получил всего 500$

26 апреля 2023 11:39
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Новости США. Курьезное ограбление банка произошло в США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мужчина вошел в одно из финансовых учреждений американской столицы и потребовал у кассира 50 тысяч долларов наличными.  

В США мужчина с кирпичом хотел ограбить банк, но получил всего 500$-1

Чтобы продемонстрировать серьезность своих намерений и запугать сотрудницу банка, он положил на стол кирпич. Но в итоге смог забрать лишь 500 долларов. Несмотря на то, что грабитель попал на многочисленные камеры видеонаблюдения, задержать его не удалось. Полиция опубликовала кадры с места инцидента в соцсетях и просят людей оказать любую помощь в расследовании.  

# Ограбление # Новости США # Фотофакт

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