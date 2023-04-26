В США мужчина с кирпичом хотел ограбить банк, но получил всего 500$

Новости США. Курьезное ограбление банка произошло в США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мужчина вошел в одно из финансовых учреждений американской столицы и потребовал у кассира 50 тысяч долларов наличными.

Чтобы продемонстрировать серьезность своих намерений и запугать сотрудницу банка, он положил на стол кирпич. Но в итоге смог забрать лишь 500 долларов. Несмотря на то, что грабитель попал на многочисленные камеры видеонаблюдения, задержать его не удалось. Полиция опубликовала кадры с места инцидента в соцсетях и просят людей оказать любую помощь в расследовании.