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Си Цзиньпин: Китай будет добиваться скорейшего прекращения огня в Украине

26 апреля 2023 12:01
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Председатель КНР Си Цзиньпин сделал заявление о том, что Китай готов сотрудничать с Украиной вне зависимости от международной ситуации, приводит его слова РИА Новости.

Си Цзиньпин также сообщил, что направит своего представителя в Украину и другие государства с целью консультаций по вопросу урегулирования украинского кризиса. КНР будет добиваться скорейшего прекращения огня, отметил он. 

Как сообщалось, в среду, 26 апреля, глава Китайской Народной Республики пообщался по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. Украинский лидер отметил, что разговор был продолжительным и содержательным. Зеленский озвучил уверенность в том, что сегодняшние переговоры положат начало двустороннему сотрудничеству между странами.

# Международная политика # Си Цзиньпин # Владимир Зеленский

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