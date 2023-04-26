Си Цзиньпин: Китай будет добиваться скорейшего прекращения огня в Украине

Председатель КНР Си Цзиньпин сделал заявление о том, что Китай готов сотрудничать с Украиной вне зависимости от международной ситуации, приводит его слова РИА Новости.

Си Цзиньпин также сообщил, что направит своего представителя в Украину и другие государства с целью консультаций по вопросу урегулирования украинского кризиса. КНР будет добиваться скорейшего прекращения огня, отметил он.

Как сообщалось, в среду, 26 апреля, глава Китайской Народной Республики пообщался по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. Украинский лидер отметил, что разговор был продолжительным и содержательным. Зеленский озвучил уверенность в том, что сегодняшние переговоры положат начало двустороннему сотрудничеству между странами.