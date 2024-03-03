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Военный эксперт объяснил заявление Макрона об отправке войск в Украину

03 марта 2024 19:09
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Как и почему на поле боя наметился коренной перелом в пользу России? Обсудили эксперты в ток-шоу «САСС уполномочен заявить».

Военный эксперт объяснил заявление Макрона об отправке войск в Украину-1

Василий Фатигаров, военный эксперт:
На мой взгляд, Третья мировая война уже идет. Идет пока в фазе гибридной войны. И очень бы, конечно, не хотелось, чтобы эта война перешла в фазу классическую. Но Запад продолжает подталкивать к этому ситуацию. Заявление Макрона, например, который прямо говорит, что сапог натовского солдата вполне возможно будет на территории бывшей Украинской ССР. Это он для чего делает? Даже открестились от него другие лидеры, понимания прекрасно, особенно Шольц с его исторической памятью, который боится (и правильно делает) поставлять дальнобойные Taurus. Потому что на их голову прилетят еще более дальнобойные наши ракеты. Недаром в Сети ходит шутка, что мудрое решение Макрона отправить войска в Украину, потому что тогда его армия останется жива, поскольку будет нанесен серьезный удар по Франции.

# Международная политика

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