Чем закончится СВО: полная капитуляция Украины или переговоры на других условиях? Мнения экспертов

Юрий Дудкин, военный эксперт: В 2024 году я как военный человек и как реалист прекрасно понимаю, что те задачи, которые поставлены президентом Российской Федерации, невыполнимы вот так, в сей момент, в течение одного года. Предстоит очень большая работа, очень большие планы существуют. Необходимо и далее совершенствовать тактику и стратегию вооруженных сил, потому как Россия ведет совершенно новую войну, я не побоюсь этого слова, в современных условиях.

Василий Фатигаров, военный эксперт:

Когда и чем закончится специальная военная операция? Все конфликты заканчиваются переговорами. И специальная военная операция тоже однозначно закончится переговорами. Вопрос: когда будут эти переговоры, с кем и какие результаты войны достигнуты? Здесь наш президент Владимир Владимирович Путин четко сказал: все переговоры мы ведем всегда с позиции сегодня. Если мы сегодня стоит здесь и обстановка такая, то давайте не будем ходить пятками назад и говорить: а вот полтора года назад вы обещали, давайте на тех позициях разговаривать… Нет. Наша армия идет вперед, наши позиции – и военные, и политические – улучшаются.

И на сегодняшний момент, как говорит руководство Российской Федерации, еще есть шанс выполнить задачи специальной военной операции – демилитаризацию и денацификацию – с сохранением какого-то подобия государства в Украине. Будет оно буферное или нейтральное – неважно, как его называть. Если же они не одумаются и будут продолжать агрессивно настаивать на отсутствии каких бы то ни было переговоров, а мы знаем, что Зеленский своим указом их запретил, то вариант будет один – случится то, чего так не хочет Орбан. Орбан недавно заявил, что он хочет, чтобы у него не было общей границы с Российской Федерацией, но она будет.