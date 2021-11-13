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Джо Байден прокомментировал кризис на белорусско-польской границе

13 ноября 2021 12:24
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Джо Байден наконец-то высказал обеспокоенность ситуацией на белорусско-польской границе и положением беженцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Джо Байден прокомментировал кризис на белорусско-польской границе-1

Перед тем, как отправиться из Вашингтона в свою резиденцию, американский лидер дал небольшое интервью журналистам. Очень кратко Байден прокомментировал приграничный кризис и ответил на вопрос, как он оценивает проблему с беженцами. В качестве небольшого превью скажем: Байден, как всегда, в своем стиле.  

Джо Байден прокомментировал кризис на белорусско-польской границе-4

Джо Байден, президент США:  
Это вызывает большую озабоченность. Мы сообщили о своей обеспокоенности России. Мы сообщили о нашей обеспокоенности Беларуси.  

Джо Байден прокомментировал кризис на белорусско-польской границе-7

После этого американский лидер направился к своему вертолету и улетел в Кэмп-Дэвид.  

# Лагерь беженцев на границе с Польшей # Джо Байден # Фотофакт

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