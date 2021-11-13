Джо Байден прокомментировал кризис на белорусско-польской границе

Перед тем, как отправиться из Вашингтона в свою резиденцию, американский лидер дал небольшое интервью журналистам. Очень кратко Байден прокомментировал приграничный кризис и ответил на вопрос, как он оценивает проблему с беженцами. В качестве небольшого превью скажем: Байден, как всегда, в своем стиле.