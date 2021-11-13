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Мигранты из Мексики хотели попасть в США, но не смогли добраться до границы. Что они будут делать теперь?

13 ноября 2021 12:47
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Мигранты, не сумевшие добраться до США, сдаются мексиканским властям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Преодолеть долгий путь до американской границы удается не всем.  

Мигранты из Мексики хотели попасть в США, но не смогли добраться до границы. Что они будут делать теперь?-1

Уставшие и голодные, некоторые из них уже просто физически не могут идти дальше. Часть беженцев приняли решение остаться в Мексике. Там они собираются обратиться к властям с просьбой предоставить им документы, позволяющие находиться в республике и перемещаться по ее территории на законных основаниях.  

# Беженцы # Фотофакт

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