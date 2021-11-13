Мигранты из Мексики хотели попасть в США, но не смогли добраться до границы. Что они будут делать теперь?

Мигранты, не сумевшие добраться до США, сдаются мексиканским властям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Преодолеть долгий путь до американской границы удается не всем.

Уставшие и голодные, некоторые из них уже просто физически не могут идти дальше. Часть беженцев приняли решение остаться в Мексике. Там они собираются обратиться к властям с просьбой предоставить им документы, позволяющие находиться в республике и перемещаться по ее территории на законных основаниях.