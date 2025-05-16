Президентская кампания в Польше – фавориты гонки теряют голоса

Избирательная кампания в Польше на последнем этапе продолжает удивлять хаотичностью и непредсказуемостью. Поляки меняют свое мнение о кандидатах в президенты – и не в лучшую сторону. Так, фаворит гонки, представитель правящей партии «Гражданская платформа» Рафал Тшасковский, стремительно теряет поддержку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Если еще неделю назад за него были готовы отдать голоса чуть более 32 % жителей Польши, то сегодня – всего 29 %, согласно последнему соцопросу. А вот его главный соперник Кароль Навроцкий пока сохраняет стабильные 25 %. Таким образом, к первому туру 18 мая оба кандидата подойдут почти с одинаковым результатом, если Рафал Тшасковский к этому времени не растеряет еще больше сторонников.

Как пишут польские СМИ, на обвал его рейтинга повлияли провальные дебаты и, конечно же, скандал, в котором он оказался замешан. Как стало известно, будучи мэром Варшавы, Тшасковский разрешил продать жилой дом в историческом центре столицы за несколько десятков миллионов злотых, выселив из него жильцов. Однако для того, чтобы вернуть к себе расположение поляков и завоевать новые голоса, у кандидатов времени нет. Уже 17 мая начинается так называемый день тишины, когда запрещена любая агитация.