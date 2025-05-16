Переговоры России и Украины начались в Стамбуле

(Обновлено 13:37)

Москва и Киев сели за стол переговоров. В Стамбуле в пятницу, 16 мая, проходит трехсторонняя встреча с участием представителей Российской Федерации, Украины и Турции, пишет ТАСС.

Это первый прямой контакт Москвы и Киева с момента остановки переговорного процесса три года назад. Переговоры проходят в офисе президента Долмабахче в Стамбуле. Там, где и были прерваны в марте 2022 года.

Делегацию РФ на переговорах возглавляет помощник российского президента Владимир Мединский. Он был во главе переговорной группы от России на встречах с украинской стороной в 2022 году. В составе делегации также замминистра российского внешнеполитического ведомства Михаил Галузин, начальник ГУ Генштаба Игорь Костюков, замминистра оборонного ведомства Александр Фомин.

Во главе украинской делегации находится глава украинского оборонного ведомства Рустем Умеров.