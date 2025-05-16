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Трехсторонние переговоры США, Турции и Украины в Стамбуле шли больше часа

16 мая 2025 09:16
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Трехсторонние переговоры США, Турции и Украины в Стамбуле шли больше часа-0

В Стамбуле завершились трехсторонние переговоры с участием представителей Америки, Турции и Украины, пишет РИА Новости.

16 мая в Турции ожидаются первые за три года прямые контакты Москвы и Киева. Встреча запланирована в президентском офисе Долмабахче, где и был прерван переговорный процесс между Россией и Украиной три года назад.

Российскую сторону на переговорах представляет помощник президента РФ Владимир Мединский, замминистра российского внешнеполитического ведомства Михаил Галузин, начальник ГУ Генштаба Игорь Костюков, заместитель министра оборонного ведомства Александр Фомин.

Во главе украинкой делегации находится глава украинского оборонного ведомства Рустем Умеров.

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