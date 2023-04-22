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Президент Зеленский запретил географические названия, связанные с Россией и СССР

22 апреля 2023 09:31
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Украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому в Украине запрещены географические названия, имеющие отношения к Российской Федерации и СССР.

Ранее сообщалось, что Верховная рада этот закон подписала, информирует РИА Новости. Сносить памятники, отражающие советскую историю, на украинской территории начали в 2015 году с принятием закона о «декоммунизации». Тогда же в Украине начали менять названия улиц и населенных пунктов.

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# Международная политика # Владимир Зеленский

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