Президент Зеленский запретил географические названия, связанные с Россией и СССР

Украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому в Украине запрещены географические названия, имеющие отношения к Российской Федерации и СССР.

Ранее сообщалось, что Верховная рада этот закон подписала, информирует РИА Новости. Сносить памятники, отражающие советскую историю, на украинской территории начали в 2015 году с принятием закона о «декоммунизации». Тогда же в Украине начали менять названия улиц и населенных пунктов.