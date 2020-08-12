В Южной Корее из-за наводнений и оползней погибли 33 человека, 7 000 жителей покидают дома

Максимальное количество жертв за последние 9 лет зарегистрировано в Республике Корея в результате продолжительных ливней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В списке погибших уже 33 человека. Из-за масштабных наводнений и оползней более 7 000 жителей вынуждены покинуть свои дома и перебираться во временные центры. Стихия повредила около 6 000 домов. Серьезный ущерб нанесен сельхозугодьям: затоплены более 27 тысяч гектаров земель.