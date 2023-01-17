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Более 130 домов пострадало из-за землетрясений в Сальвадоре

17 января 2023 10:35
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Новости Сальвадора. Более 130 домов пострадало в результате серии сильных землетрясений, произошедших в Сальвадоре. Свыше половины из них больше не пригодны для жилья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 130 домов пострадало из-за землетрясений в Сальвадоре-1

В одночасье крыши над головой лишились несколько сотен человек. Кроме того, мощные подземные толчки спровоцировали сход по меньшей мере 20 оползней. Под слоем земли и грязи оказались несколько дорог. Из-за высокого риска новых природных катаклизмов власти объявили красный, самый высокий уровень опасности.

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# Землетрясение # Фотофакт

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