В порту Таиланда взорвался нефтяной танкер

Новости Таиланда. Один человек погиб, восемь пропали без вести при взрыве нефтяного танкера в таиландском порту. Он был настолько мощный, что его слышали за несколько километров, в ближайших зданиях выбило стекла и двери, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.