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В порту Таиланда взорвался нефтяной танкер

17 января 2023 10:36
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Новости Таиланда. Один человек погиб, восемь пропали без вести при взрыве нефтяного танкера в таиландском порту. Он был настолько мощный, что его слышали за несколько километров, в ближайших зданиях выбило стекла и двери, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В порту Таиланда взорвался нефтяной танкер-1

Специалисты считают большой удачей, что резервуары судна были пусты, иначе жертв и разрушений было бы гораздо больше. Спасателям понадобилось несколько часов, чтобы потушить вспыхнувший после взрыва пожар. Эксперты выясняют, что могло стать причиной ЧП.

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# Взрыв # Новости Таиланда # Фотофакт

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