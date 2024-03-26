Президент Венесуэлы сообщил о попытке покушения на него

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о попытке покушения на его жизнь в центре Каракаса, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ..

Двое вооруженных преступников задержаны во время митинга сторонников главы государства. На допросе они признались, что принадлежат к уже не существующей ультраправой, фашистской партии. Как отметил Мадуро, покушение было запланировано из-за его выдвижения на президентские выборы в 2024 году.