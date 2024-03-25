Совбез ООН принял резолюцию о прекращении огня в секторе Газа на время Рамадана

Совбез ООН принял резолюцию о прекращении огня в секторе Газа. Авторы документа призвали к немедленному перемирию на время Рамадана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но не все предложения были приняты.

Так, постпред Соединенных Штатов и большинство членов отклонили поправку российской стороны о постоянном прекращении огня. И такие действия Штатов не нашли одобрения у Израиля. Премьер-министр Нетаньяху уже отменил поездку его делегации в США, так как американцы не наложили вето на всю резолюцию. Израильские военные продолжают активно зачищать инфраструктуру ХАМАС и пытаться полностью взять под свой контроль юг сектора, даже несмотря на огромные человеческие жертвы среди мирного населения анклава.