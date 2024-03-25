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Совбез ООН принял резолюцию о прекращении огня в секторе Газа на время Рамадана

25 марта 2024 20:19
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Совбез ООН принял резолюцию о прекращении огня в секторе Газа. Авторы документа призвали к немедленному перемирию на время Рамадана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но не все предложения были приняты.

Совбез ООН принял резолюцию о прекращении огня в секторе Газа на время Рамадана-1

Так, постпред Соединенных Штатов и большинство членов отклонили поправку российской стороны о постоянном прекращении огня. И такие действия Штатов не нашли одобрения у Израиля. Премьер-министр Нетаньяху уже отменил поездку его делегации в США, так как американцы не наложили вето на всю резолюцию. Израильские военные продолжают активно зачищать инфраструктуру ХАМАС и пытаться полностью взять под свой контроль юг сектора, даже несмотря на огромные человеческие жертвы среди мирного населения анклава.

# Палестина-Израиль # Беньямин Нетаньяху

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