Глава пограничной патрульной службы США назвал ситуацию на границе с Мексикой угрозой нацбезопасности

Ситуация на границе с Мексикой является угрозой национальной безопасности. С таким заявлением выступил глава пограничной патрульной службы США, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мигрантов задержано почти миллион человек. По прогнозам, к концу года показатель может удвоиться. Также беспокойство вызывает количество скрывшихся – их более 140 тысяч.

Напомним, в конце января начался конфликт между властями Техаса и федеральным правительством. Вашингтон требовал от губернатора штата пропустить войска для патрулирования границы, но получил отказ.