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Глава пограничной патрульной службы США назвал ситуацию на границе с Мексикой угрозой нацбезопасности

26 марта 2024 06:43
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Ситуация на границе с Мексикой является угрозой национальной безопасности. С таким заявлением выступил глава пограничной патрульной службы США, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава пограничной патрульной службы США назвал ситуацию на границе с Мексикой угрозой нацбезопасности-1

Мигрантов задержано почти миллион человек. По прогнозам, к концу года показатель может удвоиться. Также беспокойство вызывает количество скрывшихся – их более 140 тысяч.

Напомним, в конце января начался конфликт между властями Техаса и федеральным правительством. Вашингтон требовал от губернатора штата пропустить войска для патрулирования границы, но получил отказ.

# Международная политика

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