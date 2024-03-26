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ООН: более 2 млрд человек живут без доступа к чистой питьевой воде

26 марта 2024 06:44
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Более 2 миллиардов человек живут без доступа к чистой питьевой воде. Об этом сообщают эксперты ООН, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ..

ООН: более 2 млрд человек живут без доступа к чистой питьевой воде-1

По их данным, ни одна из целей по обеспечению всех жителей планеты чистой водой до 2030 года не выполняется. Дефицит ресурса приводит к вынужденной миграции, проблемам в сфере экологии, здравоохранения. Изменение климата увеличит частоту и серьезность споров о трансграничном регулировании водных запасов, что, в свою очередь, создаст риски для стабильности.

# Экология

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