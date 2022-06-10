Президент США установил новый антирекорд. Опрос показал, что рейтинги Белого дома стремительно падают

Согласно последнему опросу, рейтинг главы Белого дома упал до 33 %, тем самым побив очередной антирекорд. Как выяснилось, более 55 % респондентов считают Байдена некомпетентным. Еще больше жителей США, а именно 64 %, уверены, что его действия разрушают экономику страны. Внешней политикой американского лидера недовольны 50 % опрошенных. Примечательно, что меньше всего поддерживает главу Белого дома молодежь. Об этом заявили 58 % опрошенных людей в возрасте от 18 до 34 лет.